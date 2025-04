Mit einem klaren 3:0-Heimsieg startet Titelfavorit und Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin in die Volleyball-Halbfinal-Playoffserie gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen. Dabei machen die Schützlinge von SSC-Chefcoach Felix Koslowski vor rund 2.000 Zuschauern in der Palmberg-Arena kurzen Prozess mit dem krassen Außenseiter und gewinnen nach 65 Minuten Spielzeit deutlich mit 25:20, 25:14 und 25:15 Punkten. Die Suhlerinnen konnten nur im ersten Spielabschnitt einigermaßen dem großen Angriffsdruck von Dambrink & Co. standhalten. Nach dem zwischenzeitlichen 8:8 zog der Gastgeber und Hauptrundenerste entscheidend davon. Zwar blieben die „Wölfe“ noch etwas in Schlagdistanz (17:19), aber mit zwei Aufschlag- und Angriffsfehler vergab der VfB seine Chancen auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Mit diesem Auftakterfolg gewannen die Favoriten die nötige Sicherheit und setzten ihren permanenten Aufschlags- und Angriffsdruck fort. Während bei den Schwerinerinnen fast alles glückte, konnten die Suhlerinnen nicht an ihre Topleistungen anknüpfen. Zu viele Annahmeprobleme verhinderten einen effizienteren Angriffsaufbau, wobei auch nur Anna Artyshuk so richtig mit den gegnerischen Top-Angreiferinnen mithalten konnten. Da auch die sonst so starke Blockabwehr der Hollosy-Schützlinge nicht zum Tragen kam, setzte sich der Champions-League-Teilnehmer permanent am Netz durch. Selbst die Abwehrarbeit des VfB-Riegels fand nicht zu gewohnter Leistungsdichte, sodass die größere spielerische Erfahrung auf der Gastgeberseite sowie die mannschaftliche Ausgeglichenheit den verdienten Hinspielsieg für den Favoriten aus Mecklenburg einbrachte. Die VfB-Damen konnten den Schwung vom historischen Halbfinaleinzug nach dem Sieg gegen Potsdam leider nicht wie erhofft umsetzen, sodass die Laakkonen & Co. nun zunächst erst einmal auf einen Heimspielerfolg am kommenden Sonntag und eine grandiose Stimmung in der Wolfsgrube setzen müssen.