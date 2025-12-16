Der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 hatte am vergangenen Sonntag gleich in mehrfacher Hinsicht ein anspruchsvolles Programm zu stemmen: Während ein Vereinsweihnachtsmarkt den letzten Spieltag des Kalenderjahres für das Regionalligateam in der Lohau-Halle begleitete, wurde parallel ein U12-Turnier in der Cuno-Hoffmeister-Halle ausgerichtet und die U16-Mädels sind nach Eisfeld zur Vorrunde der Thüringenmeisterschaft gereist. Dies war in Summe nur dank des sehr engagierten Einsatzes vieler Ehrenamtlicher möglich.