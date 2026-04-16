Die Anzeichen verdichten sich immer mehr. Mackenzie Foley wird Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen wohl verlassen. Allem Anschein nach wird sich die beste Außenangreiferin der Liga mit Beginn der kommenden Saison Suhls Finalgegner Dresdner SC anschließen. Das vermelden einige Internetseiten und Tageszeitungen, Foley selbst und der VfB bestätigten dies jedoch nicht. Der VfB Suhl und der Dresdner SC bestreiten gerade die Finalserie um die deutsche Meisterschaft, das erste Spiel hatten die Suhlerinnen mit 3:0 für sich entschieden.