Es ist in Meiningen seit vielen Jahren bekannt, dass sich sportliche Betätigung – in diesem Falle Volleyball – bestens eignet, um die an den Weihnachtsfeiertagen vielleicht aufgebauten Pfunde wieder abzubauen. Deswegen wollten am diesjährigen Freizeit-Volleyball-Turnier der Meininger Lok-Handballer auch wieder mehr als die 18 möglichen Mannschaften teilnehmen. So mussten die Organisatoren sechs Teams absagen. Schon die insgesamt 45 Spiele mit 18 Mannschaften in einen Spielplan zu bringen, war eine Mammutaufgabe, die hervorragend gelöst wurde.