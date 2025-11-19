Doppelspieltag und Derby für die Bezirksliga-Volleyballerinnen des SV Medizin Bad Liebenstein. Am vergangenen Samstag empfingen sie in heimischer Halle der Staatlichen Regelschule den SV Wartburgstadt Eisenach II sowie die Mannschaft des VV Werratal Bad Salzungen. Während beide Teams aus dem Sportkreis gegen die Wartburgstädterinnen siegreich waren, entwickelte sich im direkten Aufeinandertreffen ein spannendes Kräftemessen mit dem glücklicheren Ausgang für Werratal.