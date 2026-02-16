Volleyball-Fasching beim SVV Ein Schmalkalder „Pflasterschisser“ Helau!

Auf dem Programm standen Staffelspiele, Ein-Felder-Ball und Luftballon-Jonglieren, bevor sich alle an leckeren Pfannkuchen stärken konnten. Für besonders viele Lacher sorgte dabei die traditionelle „Senf-Überraschung“ der Trainer Conny, Steffen und Micha, die heimlich einige Pfannkuchen damit füllten. Ein Highlight war die Präsentation der fantasievollen Verkleidungen im Spiel. Die Kinder durften untereinander viele coole Kostüm bewundern. Damit sogar Spielchen zu bestreiten, war gar nicht so einfach. Polizisten, Ninjas und Cleopatra sah man gerne beim gemeinsamen Agieren zu. Nach vielen intensiven Trainingseinheiten und Jugendturnieren war das Faschingstraining eine willkommene und fröhliche Abwechslung für alle Beteiligten.