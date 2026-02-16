Volleyball-Fasching beim SVV Ein Schmalkalder „Pflasterschisser“ Helau!

Der Kinderfasching des Schmalkalder Volleyballvereins sorgte wieder für jede Menge Spaß und gute Laune. Mit viel Gaudi feierten die jüngsten Vereinsmitglieder ein buntes Faschingstraining voller Spiel, Bewegung und Überraschungen.
Ob Liga-Routine, Weihnachtsturnier, Eltern-Kind-Turnier oder Volleyball-Fasching, beim Schmalkalder VV wird es wahrlich niemals langweilig. Helau, SVV!
Auf dem Programm standen Staffelspiele, Ein-Felder-Ball und Luftballon-Jonglieren, bevor sich alle an leckeren Pfannkuchen stärken konnten. Für besonders viele Lacher sorgte dabei die traditionelle „Senf-Überraschung“ der Trainer Conny, Steffen und Micha, die heimlich einige Pfannkuchen damit füllten. Ein Highlight war die Präsentation der fantasievollen Verkleidungen im Spiel. Die Kinder durften untereinander viele coole Kostüm bewundern. Damit sogar Spielchen zu bestreiten, war gar nicht so einfach. Polizisten, Ninjas und Cleopatra sah man gerne beim gemeinsamen Agieren zu. Nach vielen intensiven Trainingseinheiten und Jugendturnieren war das Faschingstraining eine willkommene und fröhliche Abwechslung für alle Beteiligten.
Doch nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß, auch die Erwachsenen SVV´ler feierten ihr ganz persönliches Karnevalsfest – und das wird beim Schmalkalder VV standesgemäß auch am Netz gefeiert. Und wenn mal kein Volleyball im Spiel war, ging man kurzerhand zur Polonaise über. Daher heißt es also auch in 2026: Helau, SVV!