Es war der absolute Wahnsinn, als die Suhler VfB-Damen am Mittwochabend ihre Meisterschaft perfekt gemacht haben. Die Fans in der Halle waren nicht mehr zu bremsen. Doch nicht jeder hatte das Glück, Karten für das Finalspiel zu ergattert. Innerhalb kürzester Zeit war das komplette Kontingent weg. Wer nicht konsequent am Computer mitverfolgte, wann der Kartenvorverkauf startete, der hatte keine Chance. Insgesamt war es bei den zurückliegenden Spielen immer schwieriger geworden, einen der Plätze in der Wolfsgrube zu ordern.