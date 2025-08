Nach den Saisons 2011/12 und 2022/23, in denen der VfB Suhl jeweils im Challenge Cup antrat und es jeweils bis ins Halbfinale schaffte, vertritt er in der bevorstehenden die deutschen Farben in der zweithöchsten europäischen Volleyball-Spielklasse, dem CEV-Cup. Als Erstes, so hatte es die Auslosung ergeben, trifft die Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy auf Dinamo Bukarest.