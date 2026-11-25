Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen, amtierender deutscher Meister, Pokalsieger und Supercupgewinner, steigt in die Champions League ein.
Kein italienisches Top-Team, dafür Galatasaray Istanbul und der polnische Meister zusammen mit dem VfB Suhl in Gruppe E. Die Sieger sind direkt weiter.
Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen, amtierender deutscher Meister, Pokalsieger und Supercupgewinner, steigt in die Champions League ein.
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Hier unser Überblick über die einzelnen Gruppen und den Spielmodus:
Gruppe A Asterix Beveren (Belgien)UNI Opole (Polen)Vakifbank Istanbul (Türkei)Volley Mulhouse Alsace (Frankreich) Gruppe B Developres Rzeszów (Polen)Dresdner SCIgor Gorgonzola Novara Imoco Volley Conegliano (beide Italien) Gruppe C Fenerbahce Istanbul (Türkei)Levallois Paris (Frankreich)Obuda Budapest (Ungarn) Vero Volley Milano (Italien) Gruppe D Eczacibasi Istanbul (Türkei)Tent Obrenovac (Serbien)Pallavolo Scandicci (Italien)Turan VC (Aserbaidschan) Gruppe E CSO Voluntari 2005 (Rumänien)Galatasaray Istanbul (Türkei)Grot Budowlani Lodz (Polen)VfB Suhl Lotto Thüringen
Die fünf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die fünf Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte bestreiten die Playoff-Phase. Die vier verbleibenden Gruppendritten ziehen in das Viertelfinale des CEV-Cups, der zweithöchsten europäischen Spielklasse, ein.