Volleyball-Bundesligist: VfB Suhl bindet Negri fest an sich

Der VfB Suhl Lotto Thüringen hat seine Mittelblockerin Leandra Rixa Negri fest an sich gebunden. Die 20-Jährige war bisher vom Deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin ausgeliehen, erhält in Suhl nun aber einen Vertrag bis zum Jahr 2027. „Leandra hat in ihrer ersten Bundesliga-Saison noch nicht viele Spielanteile bekommen, aber sie bringt alles mit, was eine moderne Mittelblockerin braucht. Wir sehen in ihr eine Spielerin mit großem Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam langfristig gehen können“, kommentierte VfB-Geschäftsführer und -Präsident Alexander Mantlik die Entscheidung. „Wir bedanken uns herzlich bei den Schwerinern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Ermöglichung des Transfers. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie wichtig ein gutes Miteinander in der Liga ist“, so Mantlik weiter.