Bekanntlich ist Psychologie nicht zu unterschätzen, im Profisport schon gar nicht. Sie hilft mit Druck umzugehen, die eigene Leistung besser einzuschätzen. Für den VfB Suhl Lotto Thüringen hieß das am späten Samstagnachmittag, den Fokus in erster Linie auf sich selbst zu richten – Standardsituationen wie Aufschläge oder Blocks zu nutzen, um im Thüringenderby der Volleyball-Bundesliga gegen den vermeintlich schwächeren Gegner Schwarz-Weiß Erfurt zu bestehen.