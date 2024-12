Der VfB-Suhl-Fanclub „AlwaySUHLtras“ will das Team dann vor Ort in der Scharrena mit möglichst vielen Anhängern unterstützen und lädt alle Volleyball-Fans zur gemeinsamen Auswärtsfahrt nach Stuttgart ein. Abfahrt des Fanbusses ist um 13 Uhr an der Sporthalle Wolfsgrube. Anmeldungen sind per E-Mail an vfb-fanfahrten@web.de, telefonisch unter 0160/18 00 456 sowie zu den kommenden Heimspielen am Fanstand in der Wolfsgrube möglich. Die Kosten der Busfahrt belaufen sich inklusive Eintritt zum Spiel auf 50 Euro pro Person. Spielbeginn ist 19 Uhr.