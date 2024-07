Volleyball-Bundesligist VfB Suhl beginnt an diesem Wochenende mit dem Training in Vorbereitung auf die neue Saison. Am Sonntag wird Cheftrainer Laszlo Hollosy seine neu zusammengestellte Mannschaft zu einer mehrstündigen Zusammenkunft empfangen, bei der er seine Trainingsphilosophie darstellen wird. Außer den beiden Mittelblockerinnen Anna Artyshuk und Laura Berger, der spanischen Außen-Annahme-Spielerin Julia de Paula und Leandra Rixa Negri, auch sie eine Mittelblockerin, werden alle Spielerinnen an Bord sein. Rixa Negri und Berger befinden sich gegenwärtig bei der Junioren-Nationalmannschaft und werden später zum Team stoßen. Im Anschluss an Hollosys theoretische Einführung trifft sich das Team am Nachmittag zum Grillen.