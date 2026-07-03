Volleyball-Bundesliga: VfB Suhl startet Dauerkartenverkauf

Der VfB Suhl eröffnet den Countdown für die neue Volleyball-Saison. Beim Meister und Pokalsieger können sich die treuesten Fans ab sofort mit Dauerkarten eindecken, der Vorverkauf hat am 3. Juli um 12 Uhr im Online-Ticketshop des Vereins begonnen.
Die Tickets für alle nationalen Heimspiele des deutschen Meisters und Pokalsiegers sind ab sofort erhältlich. Einige Fans erhalten ein Vorkaufsrecht.
Der VfB Suhl eröffnet den Countdown für die neue Volleyball-Saison. Beim Meister und Pokalsieger können sich die treuesten Fans ab sofort mit Dauerkarten eindecken, der Vorverkauf hat am 3. Juli um 12 Uhr im Online-Ticketshop des Vereins begonnen.
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Wer in der vergangenen Saison bereits eine Dauerkarte besessen hat, genießt ein Vorkaufsrecht und kann sich den Stammplatz einfach verlängern lassen. Der bisherige Sitzplatz bleibt bis zum 3. August reserviert. Danach gehen alle nicht verlängerten Tickets in den freien Verkauf über.
Dauerkarten gelten für alle nationalen Heimspiele des VfB Suhl Lotto Thüringen, also für die Hauptrunde sowie die Playoffs der Bundesliga und den DVV-Pokal. Nicht enthalten sind der Supercup, die Champions League sowie weitere internationale Wettbewerbe. Für diese Veranstaltungen ist jeweils ein separates Ticket erforderlich.