Natürlich, das gebiete schon die Fairness, werde man den Gegner nicht unterschätzen. Wenn seine Mannschaft am Mittwochabend um 19.30 Uhr beim Aufsteiger Binder Blaubären Flacht antritt, werde sie den Gegner nicht unterschätzen. „Aber vielleicht kann ich einigen meiner Spielerinnen, die bisher noch nicht zum Einsatz kamen, ein paar Chancen zu spielen einräumen“, sagte Laszlo Hollosy, Cheftrainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen.