Tim Berks, Teammanager der Ladies in Black Aachen: „Nicht nur wir in Deutschland werden zu kämpfen haben, sondern auch Italien und die Türkei, wo wichtige Spielerinnen weggelotst worden sind. Auch Trainer. Es wird schon versucht, einen massiven Schlag auf der Ligaebene zu setzen, damit die Ligen in den USA gleich ein großes Gewicht haben. In den USA gibt es ja viel Konkurrenz mit anderen Profiligen. Da will Volleyball von Anfang an gleich beachtet werden. Bei den Verdiensten kann Europa schon noch mithalten. Italien, Türkei, Polen, die könnten das schon noch machen. Wir Deutschen müssen uns Sorgen machen, weil bei uns der Großteil der Vereine bei diesen Zahlen nicht mehr mitgehen kann. Und das Problem ist auch, dass einige deutsche Spielerinnen in die USA gewechselt sind, die den deutschen Vereinen im Hinblick auf eine eventuelle Ausländerregelung nun fehlen. Es gibt ja generell nicht viele deutsche Profi-Volleyball-Spielerinnen. Ob sich die neuen US-Ligen aber überhaupt halten können, muss man abwarten.“