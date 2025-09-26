Es hätte so schön sein können: In der neuen Saison waren zwölf Teams für die Volleyball-Bundesliga der Frauen gemeldet, vieles deutete auf einen normalen Spielbetrieb mit Hin- und Rückrunde samt anschließender Play-offs für die besten acht Mannschaften hin – und nun ist wenige Tage vor dem ersten Aufschlag alles Makulatur, denn der SC Potsdam hat den sofortigen Abschied aus der höchsten Spielklasse verkündet. Konkret wurde der Lizenzantrag für die Erstligaspielzeit 2025/26 zurückgezogen. Der langjährige Konkurrent des VfB Suhl kam damit einem drohenden Lizenzentzug zuvor, der für den Hauptverein mit einer empfindlichen Strafe verbunden gewesen wäre.