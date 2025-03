Bereits vor dem Spiel gab es zwei wichtige Geschenke für das Gastgeberteam, als Top-Zuspielerin Lara Nagels und VfB-Mannschaftskapitänin Roosa Laakkonen vor großer, stimmungsvoller Fan-Kulisse ihre Verträge verlängerten. Mit diesem Motivationsschub starteten die Hollosy-Schützlinge fulminant in die Party und erarbeiteten sich klare Punktvorsprünge. Doch die Gäste aus Hessen, um eine super aufspielende VCW-Libera Rene Sain, kämpften sich immer wieder heran. Die VfB-Damen hatten aber dann doch das bessere Satzfinish, wie auch in den beiden nachfolgenden spannenden Sätzen, die jeweils mit 25:22 für die Laakkonen & Co. endeten. Nach 78 Minuten Netto-Spielzeit gewinnt Suhl die wichtigen 3 Punkte und bleibt somit im Rennen um den 4. Platz nach der Hauptrunde. Dazu muss aber nächste Woche dann ein klarer Sieg gegen Konkurrent Potsdam beim Auswärtsspiel folgen. Jetzt ist aber erst einmal Feiern angesagt im Wolfsrudel, nach 3 Punkten und den Vertragsverlängerungen von Nagels und Laakkonen, die auch im Spiel gegen Wiesbaden wieder zu den erfolgreichen Leistungsträgerinnen zählten.