Volleyball-Bundesliga Auch ohne Double: Dresdner SC mit "Saison im Reinen"

Obwohl sich im Dezember mit der Slowenin Eva Zatkovic die zweite Diagonalangreiferin in Richtung China verabschiedete, ließ sich die Mannschaft davon nicht unterkriegen, sondern feierte Anfang März mit dem siebenten Pokalgewinn der Vereinsgeschichte einen großen Erfolg. Im Playoff-Halbfinale der Meisterschaft schaltete der Vorrundendritte dann unerwartet Titelverteidiger MTV Stuttgart aus und sicherte sich mit dem Einzug ins Finale für die nächste Saison die Teilnahme an der Champions League. "Damit sind wir die einzige Frauenmannschaft in Sachsen, die in der höchsten europäischen Spielklasse antritt", sagte Geschäftsführerin Sandra Zimmermann stolz.