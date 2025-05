Kuipers startete ihre Laufbahn bei ihrem Heimatverein in Tubbergen, gehörte von 2018 bis 2021 zum Talentteam Papendal Arnhem, bevor sie für den Erstligisten Apollo 8 aufschlug, mit dem sie 2024 niederländische Pokalsiegerin wurde. Im vergangenen Sommer gab sie ihr Debüt in der Nationalmannschaft, nahm zudem in Suhl ihr erstes Auslandsengagement an.