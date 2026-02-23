Feurige Angelegenheit

30 bis 40 Portionen, ganz genau hatte er es nicht gezählt, waren vor dem Spiel schon an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht worden. Und zwar vom Chili con Carne, das Kai Tegge und seine Frau Corinna gekocht hatten. „Ich koche für mein Leben gern“, so Tegge, der auch Mannschaftsbetreuer bei den Fußballern des 1. Suhler SV ist. Dann zeigte er stolz auf die neue Fahne, die elf mal elf Meter misst, die die AlwaySUHLtras neu hatten anfertigen lassen und die am Samstag beim Pokalfinale in Mannheim im Mittelpunkt ihrer Choreografie stehen, pardon wehen soll.