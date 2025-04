Die Finalserie beginnt an diesem Samstag (18.30 Uhr) in Schwerin. Maximal sind fünf Partien möglich. Ein entscheidendes fünftes Spiel am 3. Mai würde in Schwerin stattfinden. Die Mecklenburgerinnen waren zuletzt vor sieben Jahren Meisterinnen. Die Schwerinerinnen haben den Vorteil, dass sie im Halbfinale gegen den VfB Suhl nur zwei Spiele (3:0 und 3:1) benötigten und so Kraft sparen konnten.