Volleyball-Bundesliga: Kaderplanung auf Spanisch

Denn mit Zuspielerin Pia Kästner und Ausnahmeangreiferin Maria Segura Palleres haben zwei ehemalige Stuttgarter „Meistermacherinnen“ der vergangenen Jahre aus unterschiedlichsten Gründen den Weg zurück in den Kader des Champions-League-Teilnehmers aus Baden-Württemberg gefunden. Und so ist die Favoritenrolle am Samstag ab 19 Uhr in der Suhler Wolfsgrube klar verteilt. Nach 36 Siegen in 44 Begegnungen beider Teams, tritt das schwäbische Topteam erneut als „Goliath“ in der Südthüringer Volleyball-Hochburg an.