Die Bäume wachsen auch für den VfB Suhl Lotto Thüringen nicht in den Himmel. Der Deutsche Meister und Pokalsieger kassierte am vierten Bundesliga-Spieltag die erste Saisonniederlage. Beim MTV Allianz Stuttgart unterlag der VfB unglücklich mit 1:3 (15:25, 23:25, 25:15, 24:26). Nach 13 Siegen in Folge samt drei Titelgewinnen war es für Suhl die erste Niederlage in einem Pflichtspiel. Stuttgart indes nahm erfolgreich Revanche für die 2:3-Niederlage im Pokalfinale gegen den VfB.