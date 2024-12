Volleyball-Bundesliga: Erholter VfB Suhl muss nach Stuttgart

„Wir werden unsere Batterien aufladen und mit voller Energie zurückkommen.“ Anna Artyshuk, Diagonalangreiferin beim Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen, geht trotz gerissener Siegesserie durchaus mit einigen Hoffnungen ins letzte Spiel des Jahres. Beim amtierenden deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart ist die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Laszlo Hollosy am Samstag ab 19 Uhr wieder gefordert, nachdem sie nach zuletzt fünf Siegen in Folge am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den SC Potsdam (1:3) erstmals wieder geschlagen worden war.