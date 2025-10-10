Wenn Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart zur Saisoneröffnung lädt, geht es eher um Unterhaltung als um harte Fakten. Auch diesmal erfuhren Fans, Sponsoren, Freunde und Mitarbeiter einige nette Neuigkeiten, zum Beispiel die aktuelle Schuhgröße von Supertalent Leilani Slacanin (48,5) oder die bevorzugte Partymeile von Diagonalangreiferin Pauline Martin (Wasen) – und dass US-Neuzugang Melani Shaffmaster Strafzettel sammelt, ist nun ebenfalls bekannt. Diesmal hatte die Veranstaltung in der Spardawelt allerdings auch einen beachtlichen Nachrichtenwert. Denn Trainer Konstantin Bitter verkündete, wer das Team in der an diesem Samstag beginnenden Saison als Kapitänin anführen wird.