Volleyball-Bundesliga: Dresdner Volleyballerinnen verpflichten kanadische Libera

Dresden (dpa/sn) - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat auf die schwere Verletzung von Nationalspielerin Patricia Nestler reagiert und sich auf der Liberoposition noch einmal verstärkt. Der sechsmalige deutsche Meister gab die Verpflichtung der kanadischen Nationalspielerin Katerina Georgiadis bekannt. Die 24-Jährige wechselt vom griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Ob Georgiadis bereits beim Heimspiel gegen die Binder Blaubären TSV Flacht auflaufen kann, hängt vom laufenden Antragsverfahren für die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung ab.