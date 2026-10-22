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Volleyball-Bundesliga Dresdner Volleyballerinnen verpflichten kanadische Libera

Champions-League-Teilnehmer Dresdner SC holt Katerina Georgiadis als Ersatz für Kapitänin Patricia Nestler, die sich einer Kreuzband-Operation unterziehen muss und für die gesamte Saison ausfällt.

Volleyball-Bundesliga: Dresdner Volleyballerinnen verpflichten kanadische Libera
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Die Dresdner Volleyballerinnen verpflichten kanadische Libera Katerina Georgiadis. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden (dpa/sn) - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat auf die schwere Verletzung von Nationalspielerin Patricia Nestler reagiert und sich auf der Liberoposition noch einmal verstärkt. Der sechsmalige deutsche Meister gab die Verpflichtung der kanadischen Nationalspielerin Katerina Georgiadis bekannt. Die 24-Jährige wechselt vom griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Ob Georgiadis bereits beim Heimspiel gegen die Binder Blaubären TSV Flacht auflaufen kann, hängt vom laufenden Antragsverfahren für die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung ab.

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"Katerina ist eine Libera, die sich insbesondere mit der kanadischen Nationalmannschaft bereits auf höchstem Niveau beweisen konnte. Sie hat mit und gegen die besten Spielerinnen der Welt gespielt. Diese Erfahrung sollte ihr die Integration in unsere Mannschaft und unsere Spielsysteme erleichtern", erklärt DSC-Cheftrainer Alexander Waibl.

Gleichzeitig herrscht nun Gewissheit über den weiteren Behandlungsverlauf bei Kapitänin Nestler. Der beim Bundesliga-Auftakt erlittene Teilriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie bedeutet für die 25-Jährige das vorzeitige Saisonaus. Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen steht der Behandlungsplan fest. Nestler wird Anfang November in Heidelberg operiert und anschließend in Dresden ihre Rehabilitation beginnen.