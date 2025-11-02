Volleyball-Bundesliga: Dresden zwingt Schwerin in die Knie, Suhl schaut zu

Im vierten Durchgang meldete sich der Supercup-Gewinner zurück und brachte insgesamt wieder mehr Energie aufs Feld. Vor allem lief Diagonalangreiferin Marta Levinska (insgesamt 26 Punkte), die später auch als wertvollste Spielerin geehrt wurde, zu großer Form auf. Der Satzausgleich gab den Schützlingen von Alexander Waibl Rückenwind. Im Tiebreak-Satz ließen sie den Mecklenburgerinnen, die sich einige Fehler mehr erlaubten, keine Chance und verwandelten nach 128 umkämpften Minuten mit einem Block den ersten Matchball.