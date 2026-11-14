Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben ihre Bundesliga-Pflichtaufgabe gelöst und die Binder Blaubären TSV Flacht mit 3:0 (25:18, 23:25, 25:15, 25:12) besiegt. Damit bereitete die Meistermannschaft am Samstagabend ihrem Trainer Laszlo Hollosy nachträglich ein kleines Geschenk zum 50. Geburtstag. Der Ungar wurde vorab vom Verein beglückwünscht und von den Fans euphorisch gefeiert. Freude am Spiel hatte der strenge Coach angesichts der anfangs schwankenden Vorstellung seiner Truppe allerdings lange Zeit nicht.