„Hat mal jemand eine Tüte Chips?“ Martin Oeltermann, vor sich eine Packung Hallorenkugeln, richtete sich jetzt auf einen langen Abend ein. Gerade war in der Halle an der Neuköllner Straße in Aachen im zweiten Satz der 20:20-Ausgleich an der Anzeigetafel vermerkt worden, da wollte es sich der Livestream-Kommentator so richtig bequem machen. Daheim in Suhl bildet Oeltermann gewöhnlich mit Ulf Greiser ein kongeniales Duo am Mikrofon, diesmal unterstützte er Aachens Olaf Lindner bei den Kommentierungen für alle Daheimgebliebenen.