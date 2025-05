Lydia Stemmler wechselt vom Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen zum Thüringer Konkurrenten Schwarz-Weiß Erfurt. „Ich hatte in Suhl ein schönes Jahr, das mit der Bronzemedaille ein erfolgreiches war“, erklärte die 23-Jährige. Erfurts Manager Florian Völker begründete die Verpflichtung: „Lydia ist physisch stark, schlägt gut auf und hat in Block und Angriff ihre Stärken.“ Die gebürtige Dresdnerin Stemmler war vor der gerade beendeten Saison vom VC Neuwied, der sich zuvor aus der Bundesliga zurückgezogen hatte, nach Suhl gewechselt, davor stand sie bei den Ladies in Black unter Vertrag.