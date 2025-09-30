Die Rückreise vom Trainingslager aus Zypern führte Alexander Mantlik am Dienstag aus privaten Gründen über Berlin nach Suhl. Als der Geschäftsführer und Präsident des VfB Suhl die Flüge buchte, konnte er kaum ahnen, dass er auf der Heimfahrt nach Suhl noch einen Abstecher nach Potsdam machen würde. Denn wie unsere Zeitung erfuhr, beschäftigt sich der Volleyball-Bundesligist mit einer Verpflichtung von Mittelblockerin Alina Nasin vom SC Potsdam.