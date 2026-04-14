Druck bei Dresden

Den Druck sieht Hollosy aufgrund der Historie klar bei den Dresdnerinnen. Dass sein Team mit kniffligen Situationen umgehen und große Gegner schlagen kann, hat es in dieser Saison zur Genüge unter Beweis gestellt. Im Pokalfinale gegen Stuttgart, in den Playoffs gegen Titelverteidiger Schwerin und auch schon gegen den DSC. Im Pokal-Halbfinale gewann Suhl im Tiebreak.

In der Liga waren ebenfalls beide Partien knapp. Zweimal hieß es 3:2 für Dresden. "Wir müssen gut vorbereitet sein. Und am Ende weiß nur Gott, wer die Besten sein werden", prognostizierte Hollosy. Wer als Erstes drei Spiele gewinnt, hat den Titel.