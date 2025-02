In der Sporthalle der Gemeindeverwaltung Dorndorf trafen in der Volleyball-Bezirksliga Süd West gleich drei Vertreter des Sportkreises Bad Salzungen aufeinander. Gastgeber Dorndorfer SV startete gegen die SG VfB Vacha/TSV Ulstertal Geisa in den achten Punktspieltag. Die Partie gestaltete sich vor allem im ersten Satz sehr ausgeglichen. Letztlich mussten sich die Männer um SV-Trainer Andreas Güth der SG mit 0:3 Sätzen geschlagen geben (12:25; 16:25, 17:25).