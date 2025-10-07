Beide Mannschaften begeisterten in ihrer ersten sportlichen Auseinandersetzung gleich ihren Anhang. Die Punktspielrunde der Staffel SüdWest SüdOst wurde komplettiert von den Männern des SV 03 Eisfeld. Mit zwei Siegen im Gepäck traten die Bad Salzunger ihre kurze Heimreise an. Die Mediziner freuten sich über einen Punkt in einer spannenden Begegnung gegen die TSV-Reserve und zwei Zähler gegen die Südthüringer.