Volles Programm in Oberhof: Skispringen, Skilanglauf und Rennrodeln

Mehr Wintersport an einem Wochenende (6. bis 8. März) geht fast nicht: An allen drei Hauptwettkampfstätten in Oberhof kommen Wintersport-Fans auf ihre Kosten.
Fis-Cup im Kanzlersgrund, Langlauf-Finale in der Ski-Arena, deutsche Meisterschaft auf der Rennrodelbahn: Das wird an diesem Wochenende in Oberhof geboten.
Mehr Wintersport an einem Wochenende (6. bis 8. März) geht fast nicht: An allen drei Hauptwettkampfstätten in Oberhof kommen Wintersport-Fans auf ihre Kosten.
Nach der Werbung weiterlesen
Im Kanzlersgrund werden am Samstag und Sonntag die besten Männer des Fis-Cups – der 3. Liga des internationalen Skispringens – auf der Normalschanze fliegen. Trotz aktuell milder Temperaturen steht dem Wettbewerb nichts im Wege. Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit dem offiziellen Training, der Sonntag um 9 Uhr mit dem Probedurchgang.
Nicht weit entfernt in der Ski-Arena ermittelt der Langlauf-Nachwuchs des Deutschen Skiverbands beim Saisonfinale des Schülercups seine Gesamtsieger. Gleich drei Wettbewerbe stehen für die Altersklassen 14 und 15 auf dem Programm: der Supersprint klassisch am Freitag (14 Uhr), die Distanzläufe in der freien Technik am Samstag (9 Uhr) sowie als Abschluss die Mixed-Staffelrennen am Sonntag (9.30 Uhr).
Um nationale Titel geht es auch auf der Rennrodelbahn. Hier werden in der Jugend C die neuen deutschen Meister gesucht. Am Samstag um 14 Uhr sind die Jungs an der Reihe, am Sonntag ab 9 Uhr die Mädchen. Um 11 Uhr folgt der Teamwettkampf.