Volles Programm in Oberhof: Skispringen, Skilanglauf und Rennrodeln

Nicht weit entfernt in der Ski-Arena ermittelt der Langlauf-Nachwuchs des Deutschen Skiverbands beim Saisonfinale des Schülercups seine Gesamtsieger. Gleich drei Wettbewerbe stehen für die Altersklassen 14 und 15 auf dem Programm: der Supersprint klassisch am Freitag (14 Uhr), die Distanzläufe in der freien Technik am Samstag (9 Uhr) sowie als Abschluss die Mixed-Staffelrennen am Sonntag (9.30 Uhr).