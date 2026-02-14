Das zweite Olympia-Wochenende beginnt aus Thüringer Sicht mit einem üppigen Programm, denn am Samstag gibt es neben Biathlon und Skispringen auch Skilanglauf mit Beteiligung von Wintersport-Assen aus dem Freistaat. Ab 14.45 Uhr hofft Biathletin Vanessa Voigt vom SV Rotterode im Sprint über 7,5 Kilometer auf ein Top-Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt ist die deutsche Frauen-Staffel im Skilanglauf mit Helen Hoffmann (Oberhof) bereits im Ziel. Ab 18.45 Uhr segelt dann der Suhler Felix Hoffmann – nicht verwandt oder verschwägert mit Helen Hoffmann – über die Großschanze von Predazzo und hofft, dem slowenischen Top-Favoriten Domen Prevc Paroli bieten zu können.