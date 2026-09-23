Aus zehn Ilm-Kreis-Ortsverbänden des VDK mit insgesamt 1379 Mitgliedern kamen am Sonntag weit über einhundert zu ihrem traditionellen Sommerfest zusammen. Kreisvorsitzende Gerlinde König aus Arnstadt und ihr Ilmenauer Stellvertreter Manfred Mitzschke begrüßten dazu bei schönstem Spätsommer-Sonnenschein herzlich unterm Neideckturm. Zu den Klängen alpenländischer Harmonika Musik aus Plaue-Kleinbreitbach sowie köstlichen Klassikern vom Grill und ungezählten Kuchenblechen gab es gesellige, aber auch durchaus kritische Gespräche in der Runde von Menschen vorwiegend gesetzteren Alters. Steht doch das „K“ im Namen des heutigen Sozialverbandes namentlich für Opfer, Witwen und andere Geschädigte des jüngsten deutschen Krieges.