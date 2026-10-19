Anlässe zum Feiern gibt es immer, sagte Pastorin Christine Behrend in ihrer Predigt zum Erntedankfest in Heyda. Dabei erinnerte sie auch an die Geschichte der Kirche, die nach einem Brand im Jahr 1725 wieder aufgebaut wurde und heute auf 301 Jahre zurückblickt. Diesen 3. Oktobersonntag nutzte die dortige Kirchgemeinde aber dafür, Gott für die eingebrachte Ernte, ob nun aus dem eigenen Garten, oder gar noch vom Feld (falls man es noch hatte) zu danken.