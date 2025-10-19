Fünf Frauen und der Stadtbrandmeister. Wintermantel und Kleid präsentierten sie ebenso elegant wie Pullover, Hemd und Hose. Und wo fand das alles statt? Zum „Heimat shoppen“ auf dem roten Teppich. Das Publikum auf dem Altmarkt war hin und weg. Michael Pfunfke war bei den Damen so beliebt, dass jedes mal, wenn er den Laufsteg betrat, ein Raunen durch die Reihen ging. Die weiblichen Modells standen ihm in nichts nach. Marika Groß moderierte. Susanne Rimbach, Heidi Peter, Susanne Pudzun, Johanna Witt und Hannchen Michel walkten in verschiedenen Outfits über den Laufsteg. Und das Beste: Alle Kleidungsstücke sind in Schmalkalden zu haben. „Frauensache“ und „Zeitgeist“ stellten die neuesten Modeartikel vor.