Die Kleine Geratalhalle zeigte sich am Samstagnachmittag zum Tag der Deutschen Einheit in aller Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten. Am Samstagnachmittag zum Tag der Deutschen Einheit zeigte sich die Kleine Geratalhalle in voller Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten. Zur Kaffeezeit waren die Tische mit selbst gebackenem Kuchen reich gedeckt. Kaffeeduft füllte den Raum. Die Geräuschkulisse erinnerte an das Summen von Bienen, die im Nachsommer bei Sonnenschein den letzten, kostbaren Blütennektar in ihren Stock brachten.