Die Berichte über den verheerenden Brand auf dem Reiterhof in Bad Liebenstein haben Manfred Türk tief aufgewühlt. Denn bei dem Feuer im August gingen mit der Futterhalle auch jene Stallungen in Flammen auf, in denen er rund 25 Jahre lang seine Rennpferde untergebracht hatte. Hier trainierte er englische Vollblüter für Galopprennen in ganz Deutschland, hier betrieb er nach eigenen Angaben den einzigen Rennstall Thüringens. Erst im Februar dieses Jahres hatte er den Hof verlassen. Nun hat sich Türk, der in Rosa im Landkreis Schmalkalden-Meiningen lebt, an die Bad Salzunger Lokalredaktion gewandt, um seine Geschichte zu erzählen. Es ist eine Geschichte von der Leidenschaft für Pferde, von sportlichen Erfolgen und einem Abschied, der ihm bis heute schwerfällt. „Ich kann da nicht mehr vorbeifahren, da kommen mir die Tränen“, sagt er.