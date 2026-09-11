Der Saisonstart ist vollzogen: Die BlueVolleys Gotha und die Hornets aus Schwaig – beide in der 2. Bundesliga Süd der Herren beheimatet – zeigten ihr Können in einem Vorbereitungsspiel in der Lohau-Halle in Sonneberg. Die Mannschaften nutzten die Chance, ihren Kader zu testen, unter Wettkampfbedingungen den aktuellen Leistungsstand abzuklopfen. Für den 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 (SVC) war die Veranstaltung der Auftakt in die neue Hallensaison. Für die Regionalliga-Damen wurde das Set-up getestet, für den öffentlichen Auftritt wurden viele Mannschaften fotografiert, und die Beachsaison fand mit dem ersten Event in der Halle offiziell ihr Ende. Neben den Sonneberger Teams fanden auch viele Zuschauer den Weg in die Lohau-Halle. Gut 200 Zuschauer verfolgten das Spiel, sahen eindrucksvolle Spielsituationen und genossen das sportliche Niveau. Dabei schlich sich das Gefühl ein, dass der Saisonauftakt nicht mehr lange auf sich warten lassen muss. Bereits am 13. September starten die ersten Nachwuchsteams des SVC in die Saison; den Auftakthöhepunkt vollziehen die Damen in der Regionalliga am 19. September.