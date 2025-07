Volland und Niederlechner: Star-Neuzugänge bei 1860 München machen Aufstiegs-Ansage

Gänsehaut beim Gedanken ans Grünwalder Stadion

Mit 34 Jahren steht Niederlechner mit dem TSV 1860 vor dem finalen Kapitel seiner Karriere. "Ich sage es ja nicht so gerne, am Ende der Karriere, weil ich mich noch nicht so fühle, aber klar ist auch, dass es zu 100 Prozent mein letzter Verein wird oder ist. Es sind so viele Jungs von mir in der Kurve oder im Stadion. Darum muss ich gleich aufpassen und kriege gleich Gänsehaut, weil die Vorfreude echt riesig ist."