Der Anrufer, der sich am Sonntag bei der Redaktion meldete, war außer sich. „Ich habe mich so aufs Skilaufen gefreut, aber die Strecken sind völlig im Eimer“, schimpfte der Brotteroder. „Alles, jeder Meter. Brotterode hat die schlechtesten Loipen Thüringens.“ Irgendjemand sei mutwillig mit einem Jeep oder Quad durch die Wälder gedonnert und habe ein Schneise der Zerstörung hinterlassen. Wahrscheinlich in der Nacht zum 1. Februar, sicher sei das nicht.