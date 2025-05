Eine Rolle spielt etwa die direkte und die indirekte Wertschöpfung des Nahverkehrs selbst - also jener Produktionswert der durch den Bus- und Bahnbetrieb und die damit verbundene direkte Beschäftigung generiert wird. "Ein Beispiel für direkte Wertschöpfung ist das kommunale Busunternehmen, das mit seinen Einnahmen aus dem Linienbetrieb sowohl Umsatz als auch direkte Arbeitsplätze schafft." Die indirekte Wertschöpfung entsteht hingegen in den vorgelagerten Wirtschaftsbereichen, also bei Zugbauern, Energieversorgern oder IT-Dienstleistern.