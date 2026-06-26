Volkswagen: Zwickau bangt um VW-Werk – Bekenntnis zum Standort gefordert

Zwickau (dpa/sn) - Führende Zwickauer Kommunalpolitiker haben von Volkswagen ein klares Bekenntnis zum dortigen Standort gefordert. "Die Menschen in unserer Region brauchen Klarheit über die Zukunft", schreiben Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) und CDU-Landrat Carsten Michaelis in einer gemeinsamen Erklärung. Stadt und Landkreis stünden geschlossen an der Seite der Beschäftigten und aller Unternehmen, die direkt oder indirekt mit dem Automobilstandort verbunden seien.