Volkswagen Neue Sparpläne bei VW? - Große Sorge um Werk in Zwickau

Sparkurs führt bereits zu Jobabbau an sächsischen Standorten

Volkswagen hat mit enormen Überkapazitäten zu kämpfen. Daher werden bundesweit bis 2030 rund 35.000 Stellen bei der Kernmarke sozialverträglich abgebaut. Zudem sind bis dahin Werkschließungen ausgeschlossen. Vereinbart wurde dies Ende 2024 per Tarifvertrag.

Die Einsparungen treffen Sachsen bereits. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden wurde die Autoproduktion eingestellt, die Autofabrik in Zwickau - einst Vorzeigestandort für Elektromobilität - läuft mit angezogener Handbremse. Dort wird nur noch in zwei statt drei Schichten produziert, Modelle sollen an andere Standorte abgegeben werden. Infolgedessen ist die Mitarbeiterzahl nach früheren Angaben um rund 1.200 auf etwa 8.000 gesunken. Das wirkt sich in der Folge auch auf Zulieferer aus, bei denen ebenfalls Jobs abgebaut werden.