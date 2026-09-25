Volkswagen: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall

Flensburg - Knapp eine Million Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi in Deutschland könnten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter. Zuvor hatte das Portal "t-online.de" berichtet.