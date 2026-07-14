Volkswagen Droht VW die "Detroitisierung"? Experten warnen vor Folgen

Wolfsburg - Im Ringen um neue Sparpläne bei VW rechnen Experten mit deutlich weniger harten Einschnitten als zuletzt berichtet. "Nach meiner Einschätzung wird es keine Werkschließung - allerhöchsten Neckarsulm - geben", sagte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Werk der VW-Tochter Audi in Neckarsulm. Volkswagen müsse in vernünftige Gespräche mit der IG Metall eintreten. "Dazu braucht es einen Moderator", so Dudenhöffer. Und schlägt den SPD-Ministerpräsidenten von Niedersachsen vor: "Am besten wäre Olaf Lies."